  • الإثنين 08 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:38 ص
بحث متقدم
نيوزياندا

تطورات جديدة في مذبحة "نيوزيلندا"

بالصور.. الترجي يعود بتعادل ثمين مع الأهلي من برج العرب

«برج العرب» يصدم الأهلي قبل موقعة صن داونز

الإعلامية ريهام سعيد

ريهام سعيد: "شوفوا اللي بيحصل في بنتي"

علاء

"علاء مبارك" يوجه رسالة للأهلي

أرشيفية

شاهد.. حرامي ينقذ مدير أمن الإسكندرية من محاولة اغتياله

نيتنياهو

"نتنياهو" يستفز سكان غزة بتصريح جديد

ديان لوفرين ومحمد صلاح

لوفرين ينشر فيديو مثيرًا لـ"محمد صلاح" والأخير يعلق

ختان الاناث

قرار مهم من "القومي للسكان" بشأن ختان الإناث

التموين

"التموين"تزف بشرى للشباب قبل رمضان

لهذه الأسباب.. انهار الدولار في السوق السوداء

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

فنانة شهيرة: أنا خارباها قدام الناس ومن وراهم كمان

الصفحة الأخيرة

سما المصري
سما المصري

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

انتحار طالب هربًا من جبروت زوج أمه

#

بالفيديو.. فنانة شهيرة:« أقسم بالله أنا المهدي المنتظر»

#

بالفيديو.. فنانة شهيرة: أنا ممثلة إغراء ومطلوبة في 6 قضايا

#

فنانة شهيرة تنشر فيديو لها من داخل الحمام

سما المصري

عبرت الفنانة سما المصري عن استيائها الشديد من الحملة التي طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها تقديم أدعية دينية.

وقالت في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "الناس اللي زعلانة عشان هاعمل أدعية دينية في رمضان وبتقول إني منافقة واذاي هاطلع بأدعية وفي نفس الوقت باطلع بالبرجين؟".

وأضافت: "أحب أقولكم إني فعلا هاعيش حياتي عادي ببرجين أو أي حاجه أنا عايزه أعملها وفي نفس الوقت هاعمل أدعية زي مانا عايزه واللي أخد صك احتكار الدين له يطلع يوريهولي....أنا أبقي منافقة صحيح لو طلعت بوجه قدام الناس وبوجه آخر من وراهم لكن أنا واضحة وصريحة وباطلع بكل وجه يخطر علي بالي قدام الناس مش عاملة شيخة قدام الناس ومن وراهم خرباها...لا أنا ياعم انت وهو خارباها قدامكم ومن وراكم ولا تزعلوا.....كل واحد باه يخليه ف نفسه وربا اللي هيحاسبني مش حضراتكم...بس خلاص....واللي أنا عايزاه هعمله واللي يعمل زينا نقوله ياعمنا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

مصر.. بلا إدمان

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قرارات صادمة للاعبي الأهلي قبل مواجهة "المقاصة"
» "شعبولا" يطرح أغنية عن التعديلات الدستورية
» عودة بعثة الزمالك من المغرب
» شاهد.. رحلة الاحتياطي النقدي في عهد عامر
» مد فترة الطرح لـ"سبيد" حتى غد
» "التعليم العالي": توقيع بروتوكول تعاون مع الهند
» تعرف على قرارات لجنة المشاهدة بالأعلى للإعلام
» ارتفاع ملحوظ في درجات حرارة اليوم
» فنانة شهيرة: أنا خارباها قدام الناس ومن وراهم كمان
» أحمد سعد يصدم سمية الخشاب بنشر وثيقة محرجة لها
» الليثي يفاجئ فنانًا شهيرًا أمام شقيقتيه: "تقبل يعملوا أدوار ساخنة؟"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين