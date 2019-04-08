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تعرف على قرارات لجنة المشاهدة بالأعلى للإعلام

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مكرم محمد احمد
مكرم محمد أحمد

متابعات- حنان حمدتو

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مكرم محمد

مجلس اعلى لااعلام

اجتمعت، لجنة بحوث المشاهدة والاستماع والتحقق من الانتشار بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المشكلة بقرار من الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، برئاسة اللواء أبوبكر الجندي وحضور الدكتور إبراهيم حجازي، ووكيلي المجلس الكاتب الصحفي عبد الفتاح الجبالي والإعلامي محمد العمري، والأمين العام أحمد سليم.

واعلنت اللجنة في أول فعالية لها بعد تشكيلها ، الشروط الواجب توافرها في الشركات العاملة بمجال بحوث المشاهدة والتحقق من الانتشار والتي تضمنت خمسة شروط وهي:

- أن تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية، ويستثني من ذلك مراكز البحوث العلمية داخل الجامعات وخارجها والمنشأة وفقا للقانون المصري وتعمل في مصر.

- أن لا يقل رأسمالها المصدر عن خمسة ملايين جنيه مصري.

- أن يكون العضو المنتدب أو المدير التنفيذي من الخبراء العاملين في هذا المجال وخبرتهم لا تقل عن عشر سنوات.

- إضافة إلى الموافقة على شروط العمل ومنها متابعة أعمال هذه الشركات في جميع مراحل العمر للتأكد من استيفائها للشروط والالتزامات المنصوص عليها في التعاقد.

- تلتزم الشركة بإبلاغ المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بأية تعديلات تحدث في هيكل الملكية أو رأس المال أو مصادر التمويل وموافقة المجلس عليها، ولا يجوز نشر النتائج الخاصة بالبحث أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من اللجنة بإلتزام الشركة بمنهجية البحث المتفق عليها.


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