  • الإثنين 08 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:40 ص
بحث متقدم
نيوزياندا

تطورات جديدة في مذبحة "نيوزيلندا"

بالصور.. الترجي يعود بتعادل ثمين مع الأهلي من برج العرب

«برج العرب» يصدم الأهلي قبل موقعة صن داونز

الإعلامية ريهام سعيد

ريهام سعيد: "شوفوا اللي بيحصل في بنتي"

علاء

"علاء مبارك" يوجه رسالة للأهلي

أرشيفية

شاهد.. حرامي ينقذ مدير أمن الإسكندرية من محاولة اغتياله

نيتنياهو

"نتنياهو" يستفز سكان غزة بتصريح جديد

ديان لوفرين ومحمد صلاح

لوفرين ينشر فيديو مثيرًا لـ"محمد صلاح" والأخير يعلق

ختان الاناث

قرار مهم من "القومي للسكان" بشأن ختان الإناث

التموين

"التموين"تزف بشرى للشباب قبل رمضان

لهذه الأسباب.. انهار الدولار في السوق السوداء

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

"محلية النواب" تطالب بتقنين حالات وضع اليد على أراضي الدولة

الحياة السياسية

مجلس النواب
ارشيفية

متابعات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

عبد العال: جلسة تعديل الدستور ستكون "تاريخية"

#

إزالة التعديات على مساحة 1,1 مليون فدان

#

رد مفاجئ لرئيس البرلمان عن تعدى الصيادلة على الصحفيين

#

رجال أعمال اشتروا الفدان بـ 20 قرشا بالعين السخنة

اراضي الدولة

شهر رمضان

م جلس النواب

وزارة التوين

طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة الحفاظ على حق الدولة عند تقنين حالات وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة، وفي نفس الوقت الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي لكثير من فئات المجتمع غير القادرة عند إتمام عمليات التقنين.

وأضاف "السجيني"، فى بيان، قائلًا: "نستهدف حصول الدولة على حقها كاملا، بجانب ضمان عدم ظلم واضعي اليد، خاصة الفقراء منهم الذين اضطرتهم الظروف لأخذ قطعة أرض لبناء منزل عليها على سبيل المثال".

وتابع: "لا يعني ذلك على الإطلاق أننا نحمي واضعي اليد على أملاك الدولة، بل على العكس تماما، نرفض هذه الظاهرة، وندعوا لمحاربتها، ولكن نفرق هنا بين من تاجر بأموال الشعب، وبين من أجبرته الظروف على ارتكاب مخالفة وضع اليد".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

مصر.. بلا إدمان

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قرارات صادمة للاعبي الأهلي قبل مواجهة "المقاصة"
» "شعبولا" يطرح أغنية عن التعديلات الدستورية
» عودة بعثة الزمالك من المغرب
» شاهد.. رحلة الاحتياطي النقدي في عهد عامر
» مد فترة الطرح لـ"سبيد" حتى غد
» "التعليم العالي": توقيع بروتوكول تعاون مع الهند
» تعرف على قرارات لجنة المشاهدة بالأعلى للإعلام
» ارتفاع ملحوظ في درجات حرارة اليوم
» فنانة شهيرة: أنا خارباها قدام الناس ومن وراهم كمان
» أحمد سعد يصدم سمية الخشاب بنشر وثيقة محرجة لها
» الليثي يفاجئ فنانًا شهيرًا أمام شقيقتيه: "تقبل يعملوا أدوار ساخنة؟"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين