"محلية النواب" تطالب بتقنين حالات وضع اليد على أراضي الدولة

08 أبريل 2019 - 09:12 ص

طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة الحفاظ على حق الدولة عند تقنين حالات وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة، وفي نفس الوقت الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي لكثير من فئات المجتمع غير القادرة عند إتمام عمليات التقنين.

وأضاف "السجيني"، فى بيان، قائلًا: "نستهدف حصول الدولة على حقها كاملا، بجانب ضمان عدم ظلم واضعي اليد، خاصة الفقراء منهم الذين اضطرتهم الظروف لأخذ قطعة أرض لبناء منزل عليها على سبيل المثال".

وتابع: "لا يعني ذلك على الإطلاق أننا نحمي واضعي اليد على أملاك الدولة، بل على العكس تماما، نرفض هذه الظاهرة، وندعوا لمحاربتها، ولكن نفرق هنا بين من تاجر بأموال الشعب، وبين من أجبرته الظروف على ارتكاب مخالفة وضع اليد".



