» أحمد سعد يصدم سمية الخشاب بنشر وثيقة محرجة لها

08 أبريل 2019 - 09:11 ص

فاجأ الفنان أحمد سعد زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب بنشر وثيقة تثبت طلاقه لها لنسف حديثها عن الخلع.



نشرت صحيفة "الوطن" صورة لقسيمة طلاق رسمية، منسوبة للمطرب أحمد سعد، يؤكد فيها طلاقه لسمية الخشاب، دون حضورها بتاريخ 30 مارس 2019، ليقطع الطريق على حديثها عن رفعها قضية خلع ضده.







كان سعد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواجج دام لعامين، صباح يوم 28 مارس 2019، وتثبت الوثيقة أنه طلقها رسميا على يد المأذون بعد هذا التاريخ بيومين.

