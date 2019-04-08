» ارتفاع ملحوظ في درجات حرارة اليوم

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الحرارة

البرودة

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة المتوقعة على مدار اليوم 8 فبراير.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. 
كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط أقصى الغرب، وعلى جنوب الصعيد وغرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-
الصغرى العظمى

القاهرة 21 30 

شبين الكوم 20 30

طنطا 18 26

دمنهور 12 25 

الإسكندرية 13 26      

بلطيم 14 26  

مطروح 14 29 

السلوم 13 29 

سيوة 19 32   

بورسعيد 16 25

دمياط 15 22

الزقازيق 15 33

الإسماعيلية 17 31

السويس 18 30

العريش 15 24 

رفح 15 24    

رأس سدر 21 28        

نخل 12 29    

نويبع 21 27   

طابا 17 27    

كاترين 09 22 

الطور 22 28   

شرم الشيخ 20 30      

الغردقة 21 29 

مرسى علم 22 29       

الفيوم 18 34  

بني سويف 18 33       

المنيا 23 30    

أسيوط 16 29 

سوهاج 20 30 

قنا 24 31      

الأقصر 19 31 

أسوان 26 38  

أبوسمبل 24 38 

الوادي الجديد 24 32   

شلاتين 25 31 

أبو رماد 25 31

راس حدربة 26 30      

حلايب 24 29


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