مصر تحدد موعد انتهاء عبور معتمري فلسطين هذا العام

متابعات- حنان حمدتو
تستمر شركة مصر للطيران، اليوم الإثنين، من أجل إرسال 4 رحلات جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل 930 معتمرا فلسطينيا لأداء مناسك العمرة.
وجاء التعاون بين الجانبين بعد توقف دام لما يقرب من 6 سنوات، حيث حرصت مصر للطيران على تذليل كل الإجراءات العالقة لاستئناف هذا التعاون مرة أخرى حتى 5 يونيو المقبل.
وبدأت الشركة تسيير الرحلات الخاصة 4 مارس الجاري حتى 5 يونيو المقبل، بواقع 4 رحلات يوم الإثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة من طراز الإيرباص 330-200.
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