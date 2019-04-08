مصر تحدد موعد انتهاء عبور معتمري فلسطين هذا العام

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تستمر شركة مصر للطيران، اليوم الإثنين، من أجل إرسال 4 رحلات جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل 930 معتمرا فلسطينيا لأداء مناسك العمرة.

وجاء التعاون بين الجانبين بعد توقف دام لما يقرب من 6 سنوات، حيث حرصت مصر للطيران على تذليل كل الإجراءات العالقة لاستئناف هذا التعاون مرة أخرى حتى 5 يونيو المقبل.

وبدأت الشركة تسيير الرحلات الخاصة 4 مارس الجاري حتى 5 يونيو المقبل، بواقع 4 رحلات يوم الإثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة من طراز الإيرباص 330-200.


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