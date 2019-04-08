قرار مهم من "القومي للسكان" بشأن ختان الإناث

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متابعات- حنان حمدتو

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المجلس القومي للسكان

ناقش الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، خلال لقائه باللجنة الاستشارية لمراجعة الاستمارات الخاصة بالدراسة التي يجريها "مجلس السكان الدولي" تحت رعاية المجلس القومي للسكان، حول دور القوانين في القضاء على ختان الإناث.

وقال مقرر المجلس القومي للسكان، إنه بالرغم من وجود قانون يجرم ختان الإناث، إلا أن هناك معتقدات وموروثات ثقافية تؤثر بشكل قوي في استمرار هذه الجريمة تحت مسميات مختلفة كعمليات تجميل مثلا، لذلك لا بد من رفع الوعي للمجتمع للقضاء على هذه الجريمة واتخاذ إجراءات رادعة مع الأطباء، والممرضات الذين يقومون بهذه الجناية مع رفع الوعي لدى الأسر بالجوانب الصحية والدينية والقانونية لجريمة الختان.

ولفت إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين "الختان" وصحة المرأة الجسدية والنفسية والاجتماعية، فالمرأة «المختونة» تعاني من مشكلات صحية وجسمية ونفسية تنعكس على حياتها مما يؤدي بها إلى الانطواء الاجتماعي وعدم التوافق مع الزوج والأسرة والمجتمع المحيط بها، كما أن الختان يؤدي إلى إحساس المرأة بالظلم والحرمان والقهر والإهانة والاكتئاب.

وتستهدف الدراسة التعرف على أسباب استمرار جريمة الختان وأماكن انتشاره، بالإضافة إلى تقييم مجهودات مواجهة الختان وتأثيراته على حياة الفتيات، كما تستهدف الدراسة زيادة فاعلية التشريعات في المساهمة في القضاء على ختان الإناث، والتعرف على مدى معرفة أفراد المجتمع بقانون الختان ومدى الالتزام به.



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