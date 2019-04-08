» الأهلي يتعاقد مع هذين النجمين بعد فضيحة الخمسة

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كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" عن تحركات سريعة قام بها مسؤلو النادي الأهلي لتدعيمه خلال الموسم المقبل للحصول على البطولات .

وقال "زكي" في برنامجه إن "أمير توفيق" - مدير التعاقدات بالأهلي - أخبر العديد من المحيطين به أن الأهلي تعاقد مع "أحمد حجازي" - نجم وست بروميتش الإنجليزي - ليكون لاعبا ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل.

وأضاف: "الأهلي تواصل مع مسؤولي نادي الداخلية للحصول على خدمات إسلام جابر لاعب الفريق".

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