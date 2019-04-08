» تعرف على نبوءة أبلغت الفنان إسماعيل محمود بوفاته قبل أسابيع

أحمد عادل شعبان
"كذب المنجمون ولو صدقوا" أو "صدفوا" أيا كانت المسميات ، لكن هذا لم يمنع الكثير من النشطاء من عمل "شير" لآخر تدوينة كتبها الفنان إسماعيل محمود قبيل وفاته.
وشارك "محمود" في لعبة عبر "فيس بوك" نهاية عام 2018 ، حيث تتضمن اللعبة أن تخبر كل شخص بما سيتغير في حياته خلال عام 2017 .
وأخبرت اللعبة "محمود" أن "بيتا جديدًا" ينتظره ، وهو الأمر الذي قابله بشكل عادي ، قبل أن يعبر كثير من متابعيه عن حزنهم ودهشتهم من هذه التدوينة.
ظهر12:02 م
فجر
04:15
شروق
05:41
ظهر
12:02
عصر
15:36
مغرب
18:23
عشاء
19:53