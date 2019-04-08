» تعرف على نبوءة أبلغت الفنان إسماعيل محمود بوفاته قبل أسابيع

08 أبريل 2019 - 08:22 ص

"كذب المنجمون ولو صدقوا" أو "صدفوا" أيا كانت المسميات ، لكن هذا لم يمنع الكثير من النشطاء من عمل "شير" لآخر تدوينة كتبها الفنان إسماعيل محمود قبيل وفاته.



وشارك "محمود" في لعبة عبر "فيس بوك" نهاية عام 2018 ، حيث تتضمن اللعبة أن تخبر كل شخص بما سيتغير في حياته خلال عام 2017 .



وأخبرت اللعبة "محمود" أن "بيتا جديدًا" ينتظره ، وهو الأمر الذي قابله بشكل عادي ، قبل أن يعبر كثير من متابعيه عن حزنهم ودهشتهم من هذه التدوينة.



