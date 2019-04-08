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مدحت شلبي يهاجم الخطيب: الناس غضبانة .. هذا ليس الأهلي

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مدحت شلبي
مدحت شلبي

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شن مدحت شلبي - مقدم برنامج "مساء الأنوار" - هجومًا شرسا على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد الهزيمة الفضائحية التي تلقاها الفريق على أيدي صنداونز بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

وقال "شلبي" في برنامجه المذاع على "نايل سبورت" : "الأهلي اشترى صفقات كتيرة بس مستفادش منها .. 11 صفقة كلفوا خزينة الفريق الملايين .. وبعضهم مش بيشارك أساسي أصلا".

وأضاف: "هذا ليس الأهلي .. الفريق كلف الأدارة أموال ضخمة ومشوفناش تأثير في أرض الملعب أمام صنداونز".

وتابع: "الناس غضبانة مع إن دور مجلس الإدارة إنه يرسم البسمة على وجوههم .. وإدارة الأهلي عارفة المطلوب منها ايه والمفروض تنفذه لأن اللي حصل لا يليق باسم الأهلي".

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