» ما لا تعرفه عن إسماعيل محمود .. والده شيخ .. وهاجم "التوريث" الفني

08 أبريل 2019 - 07:59 ص

توفي أمس الفنان القدير إسماعيل محمود عن عمر يناهز 69 سنة بعد وعكة صحية مفاجئة داهمته .



وفيما يلي بعض المعلومات عن الفنان الراحل:



- ولد بمنطقة القباري بمحافظة الإسكندرية وظل يعيش فيها طوال حياته



- والده هو الشيخ "محمد محمود العتموني" وهو من سوهاج لكنه استقر في الإسكندرية



- أغلب أشقائه التحقوا بكلية الشرطة ، بينما ذهب هو إلى كلية الحقوق ، لكن لم يستطع العمل في مجال المحاماة فالتحق بمعهد الفنون المسرحية ومنه دخل إلى عالم الفن.



- اشتهر بدوره في "ليالي الحلمية" و العصيان" و "زيزينا" لكن أغلب أبناء جيل الشباب يحفظون عن ظهر قلب دور "عاصم الغرباوي" الذي أداه في "العصيان".



- انتقد «إسماعيل» كذلك ظاهرة إقحام النجوم لأبنائهم في الساحة الفنية، موضحًا: «أي نجم يستطيع أن يفرض ابنه، ولكن لا يمكن له أن يفرض استمراره إذا كان لا يمتلك الموهبة، فهي المحك الرئيسي والحقيقي في العمل، وليس عيبًا أن يعمل أبناءهم حال امتلاكهم الموهبة



- انجب ابنة واحدة وعاش مهمومًا بتنشئتها على الطريق السليم ، حيث قال عنها: "اتمنى أن تكون أهم شيء في الدنيا وأنا أعمل لذلك، هذه مسؤولية كبيرة وهم شخصي أضعه في أول اهتماماتي، حتى أكون أنشأتها بشكل يرضيني ويرضيها وتساهم في خدمة مجتمعه".

