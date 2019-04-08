أول ضحايا "رامز جلال" تكشف مفاجأة عن فكرة المقلب

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة شهيرة حقيقة ما رددته وسائل إعلامية حول ظهورها في برنامج رامز جلال الجديد ، مؤكدة أنها ظهرت بالفعل.
وقالت "شهيرة" في تصريحات صحفية: ""صوّرت بالفعل حلقة ضمن برنامج مقالب رامز جلال الجديد، المقرر عرضه في رمضان المُقبل".
ورفضت شهيرة الكشف عن فكرة المقلب، أو كشف أي تفاصيل عنه، قائلة: "مش هكشف السر، دي أمانة" حسب "مصراوي".
وكشفت "شهيرة" مفاجأة عن فكرة البرنامج ، مؤكدة أن كثير مما نشر في وسائل الإعلام حول فكرة المقلب غير صحيح ، وبخاصة ما تردد حول تصويره في مكان "تحت الأرض".
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