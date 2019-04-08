أول ضحايا "رامز جلال" تكشف مفاجأة عن فكرة المقلب

08 أبريل 2019 - 07:11 ص

كشفت الفنانة شهيرة حقيقة ما رددته وسائل إعلامية حول ظهورها في برنامج رامز جلال الجديد ، مؤكدة أنها ظهرت بالفعل.



وقالت "شهيرة" في تصريحات صحفية: ""صوّرت بالفعل حلقة ضمن برنامج مقالب رامز جلال الجديد، المقرر عرضه في رمضان المُقبل".



ورفضت شهيرة الكشف عن فكرة المقلب، أو كشف أي تفاصيل عنه، قائلة: "مش هكشف السر، دي أمانة" حسب "مصراوي".



وكشفت "شهيرة" مفاجأة عن فكرة البرنامج ، مؤكدة أن كثير مما نشر في وسائل الإعلام حول فكرة المقلب غير صحيح ، وبخاصة ما تردد حول تصويره في مكان "تحت الأرض".

