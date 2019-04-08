الخطيب يكشف عن "بديل لاسارتي" في الأهلي

08 أبريل 2019 - 06:26 ص

أكد الناقد الرياضي إيهاب الخطيب أن مارتن لاسارتي - المدير الفني للنادي الأهلي - سوف يرحل عن الفريق في كافة الأحوال .



وأضاف في لقاء مع برنامج "الحكاية" المذاع على "MBC مصر": "لاسارتي راحل راحل .. ولكن إذا ساعدته النتائج فسوف يبقى لنهاية الموسم على الأكثر ، لكن هناك قناعة داخل مجلس إدارة الأهلي أنه ليس الرجل المناسب".



وتابع: "سوف يتاح له قيادة الفريق حتى مباراة (بيراميدز) فإذا ساءت الأمور ستتم إقالته وسيتولى الأهلي مدير فني أجنبي عمل بالنادي من قبل".



