كنت بسخن في منتهى النشاط ولما نزلت الملعب حصلتلي حاجة غريبة

08 أبريل 2019 - 05:41 ص

نقل الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي شهادة نقلها الصحفي بالمركز الإعلامي للأهلي أحمد أبو طالب على لسان لاعب الفريق وليد أزارو .



وقال "زكي" في برنامجه "نجم الجماهير" : "زميلنا أحمد أبو طالب اللي بيشتغل في المركز الإعلامي للأهلي بيقول إن وليد أزارو قال (أنا كنت بسخن في منتهى النشاط وأول ما نزلت الملعب بقيت في منتهى الخمول) ".



وأضاف ساخرا: "يا ترى الساحر السنغالي اللي قالوا إن الأهلي جابه غير وجهته؟".



وتابع: "أنا مش شيخ عشان أقول النادي الأهلي اتعرض لسحر ولا لا لكني أستبعد فكرة إن الأهلي تعرض للتخدير أو حطوا للاعبيته حاجة في الأكل لأن لو دا حصل كان على الأقل اللي قاعدين على دكة الاحتياطي هيناموا لأن الجسم بيحصل فيه خمول".



وتابع: "بالنسبة لدكتور التغذية فهو شغال مع الفريق من أيام الأسطورة مانويل جوزيه وسافر مع اللاعيبة وبالتالي صعب يتم اتهامه بالفضيحة اللي حصلت للأهلي .. صحيح أن النادي الأهلي لم يصطحب طباخ معاه في رحلته لجنوب أفريقيا لكن إدارة الأهلي بتبقى واثقة في جودة الطعام في بعض البلدان ومن ضمنها جنوب أفريقيا".



