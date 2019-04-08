عمرو أديب يستفز جماهير الأهلي بتصريح جديد

08 أبريل 2019 - 01:30 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هزيمة نادي الأهلي أمام صن داونز بخماسية نظيفة في بطولة دوري أبطال أفريقيا شيء يحدث للكثير من الأندية والمنتخبات، وإنه يجب على الجميع الوقوف بجانب الأهلي في مباراة العودة.



أضاف «أديب»، في برنامجه «الحكاية»، على فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد: «هل من مصلحة الأهلي إننا نأجله ماتش يوم الأربعاء أمام مصر المقاصة لبعد ماتش صن داونز، أنا بتكلم جد مش بهزر».

