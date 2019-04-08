"أديب": لماذا لم ترجع السياحة الروسية إلى مصر حتى الآن؟!

تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن سبب عودة السياحة الروسية إلى مصر حتى الآن، قائلا: "ريقنا نشف، وعملنا مليون إجراء لزيادة التأمين".
وناشد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، الروس عودة السياحة الروسية إلى مصر، لافتا إلى أنه على الرغم من مقتل السفير الروسي في أنقرة إلا أن روسيا لم تتخذ إجراء ضدهم.
وأضاف "أديب"، مخاطبًا روسيا، "يعني أنتم مأمنين لتركيا وإحنا لاء"، منوهًا بأن شركة بوينج اعتذرت عن كارثتي إثيوبيا وإندونيسيا، متابعا: "بوينج بقا تعتذر كفاية، اللي له ضهر ميضربش على بطنه".