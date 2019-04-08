» "فيسبوك بيكسب من مصر 1300 دولار في الدقيقة"

08 أبريل 2019 - 12:30 ص

كشف وليد عبدالمقصود، خبير أمن المعلومات، إن الفيسبوك يتربح من مصر في وقت الذروة 1300 دولار في الدقيقة الواحدة.



وأوضح "عبدالمقصود"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن الهاشتاج يعني ولادة عبارة جديدة، موضحا أن تلك الكلمات يسبقها رمز مثل الشباك أو النجمة، لزيادة التفاعل بين المستخدمين، وكلما يحدث تفاعل على كلمة الهاشتاج يزداد الوصول.



وفي سياق متصل قال وليد عبدالمقصود، خبير أمن المعلومات، إن المواطنين يستخدمون مواقع التواصل االاجتماعي بشكل خاطىء، منوهًا بأنه رصد اختراق 5 مليون حساب شخصي "فيسبوك" خلال 2018 بسبب الاستخدام الخاطىء.



وأشار "عبدالمقصود"، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الاختراقات التي تحدث للصفحات الشخصية تستخدمها الكتائب الإليكترونية في مهمتها، منوهًا بأن الكتائب الإخوانية تقوم بتمويل بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي للتأثير على الرأي العام بالتفاعل الوهمي.

