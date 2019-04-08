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"عكاشة": هذا الأمر الخطير سبب إحباط المواطنين

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عكاشة
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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور أحمد عكاشة، مستشار الرئيس للصحة النفسية، إن العالم بالكامل يعشق كرة القدم بسبب الشفافية، والمساءلة، وتبادل السلطة، وهذا الأمر إذا لم يتواجد في أي مؤسسة، فهذا يعني عدم وجود حوكمة رشيدة.
وأضاف «عكاشة»، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، مساء الأحد، أن النكتة هي عنوان سلبي شديد جدًا للمواطن، معقبًا: «المواطن لما بيكون مش قادر يقول حاجات معينة، بيقول نكته تعبر عن آرائه».
ولفت إلى أن الاكتئاب يظهر في صورة آلام في الجسد بنسبة 70%، والمصاب به لا يمكن أن يستمتع بفيلم أو موسيقى أو أي شيء.
وذكر أن 30% من سكان العالم مرضى نفسيون، ومعظمهم يتم علاجهم خارج المستشفيات، موضحًا أن مريض الاكتئاب لا يستطيع أن يتمتع بأي شيء ولا يستطيع العمل أو الجلوس مع أقاربه.
ولفت إلى أن البعص يتصور أن جميع المصريين مكتئبون، وهذا غير صحيح، لافتًا إلى أن نسبة المكتئبين لا تزيد على 4% من العالم.
وأضاف أن الشعب المصري بعد 25 يناير تصور أن الأوضاع الاقتصادية ستتحسن سريعًا، وهذا لم يحدث، وهذا زاد من نسبة إحباط الشعب المصري.

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