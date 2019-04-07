عودة التيار الكهربائي في السودان

07 أبريل 2019 - 11:30 م

عاد التيار الكهربائي للشبكة القومية في السودان، عقب خروج كافة محطات التوليد، بشكل جزئي لمحطات سد مروي، وكلي للروصيرص وسيتيت وكوستي والشهيد وقري، بسبب عطل طارئ.



ووفقا لصحيفة «الشروق» السودانية، نجحت عمليات الصيانة في إصلاح العطل الطارئ وعودة التيار الكهربائي إلى العاصمة الخرطوم، فيما بدأ التيار بالعودة تدريجيا إلى باقي البلاد.

