» شاهد: "الطفل حزلقوم" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

07 أبريل 2019 - 11:40 م

قالت سمر عبد العزيز، والدة الطفل مقلد شخصية «حزلقوم»، إن «علي» يبلغ من العمر 9 سنوات، وبدأت القصة عند مشاركتي في إحدى الجروبات على فيس بوك، لتقليد الشخصيات من النجوم، وقمت باختيار ابني لشخصية حزلقوم، ونشرت الصور على الجروب.



وأضافت «والدة الطفل» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، أن اللوك حقق أكثر من 10 آلاف لايك على الجروب، وعلي طلع الأول في المسابقة، والمصور محمد الهويدي رأى الصورة، واقترح عمل سيشن تصوير لابني بشخصية حزلقوم.



معقبة: «نزلت أجيب ملابس لابني من المحال، وفصلت له ملابس تليق بشخصية حزلقوم، ونجاح الصور كان غير متوقع».



فيما قال علي إن "شخصية حزلقوم دمها خفيف، وشخصيتها حلوة أوي، ونفسي الفنان أحمد مكي يشوف الصور واللوك ده"، معقباً: "وأنا بحب الفنان أحمد مكي، ونفسي أشوفوا وأعمل معاه فيلم أو إعلان".

