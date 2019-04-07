  • الإثنين 08 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:04 ص
بحث متقدم
عكاشة

"عكاشة": هذا الأمر الخطير سبب إحباط المواطنين

النقيب ماجد عبد الرازق

بالفيديو.. أول تعليق من والد شهيد قسم النزهة

سمية الخشاب

المملكة تكشف حقيقة منح سمية الخشاب "ختم الرسول"

مواقع التواصل

خبير أمن معلومات يكشف خطورة مواقع التواصل

البرلمان

على غرار «الوزير».. برلمانيون يطالب بسحب سيارات الوزراء والمحافظين

اغتصاب

تصوير اغتصابها..اختطاف مصرية تعمل بوزارة الدفاع في الكويت

أرشيفية

المحامية تخلع زوجها الديوث بعد شهر العسل

الاهلى

صدمة جديدة للأهلي قبل مواجهة «صن داونز»

سمية الخشاب

غضب عارم بعد إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»

الدولار

الدولار فى النازل.. والغلاء «واجع» المنازل

شاهد: "الطفل حزلقوم" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو

المصريون ـ متابعات

قالت سمر عبد العزيز، والدة الطفل مقلد شخصية «حزلقوم»، إن «علي» يبلغ من العمر 9 سنوات، وبدأت القصة عند مشاركتي في إحدى الجروبات على فيس بوك،  لتقليد الشخصيات من النجوم، وقمت باختيار ابني لشخصية حزلقوم،  ونشرت الصور على الجروب.
وأضافت «والدة الطفل» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، أن اللوك حقق أكثر من 10 آلاف لايك على الجروب، وعلي طلع الأول في المسابقة، والمصور محمد الهويدي رأى الصورة، واقترح عمل سيشن تصوير لابني بشخصية حزلقوم.
معقبة: «نزلت أجيب ملابس لابني من المحال، وفصلت له ملابس تليق بشخصية حزلقوم، ونجاح الصور كان غير متوقع».
فيما قال علي إن "شخصية حزلقوم دمها خفيف، وشخصيتها حلوة أوي، ونفسي الفنان أحمد مكي يشوف الصور واللوك ده"، معقباً: "وأنا بحب الفنان أحمد مكي، ونفسي أشوفوا وأعمل معاه فيلم أو إعلان".
وقال المصور محمد هويدى، المتخصص فى تصوير الأطفال، إن الفكرة جاءت عندما شاهد الطفل يقلد الفنان أحمد مكى، في شخصية حزلقوم، على السوشيال ميديا، وبعدها قمت بالتوصل مع والدة الطفل والتي رحبت بالفكرة، مضيفًا: "علي ما شاء الله عليه شاطر، ولم يتعبني في التصوير أبدًا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

مصر.. بلا إدمان

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "فيسبوك بيكسب من مصر 1300 دولار في الدقيقة"
» السودان تحذر من حرب أهلية بسبب هذا الأمر الخطير
» شاهد: "الطفل حزلقوم" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
» الزمالك وحسنية أغادير المغربي يتعادلان سلبيًا بـ"الكونفيدرالية"
» إسرائيل تعتزم فرض إغلاق على الضفة وغزة
» فيديو.. إهانة «أتاتورك» على يد مصريين تفجر ثورة غضب بين الأتراك
» «دعاء» تستغيث: أنقذوني من سجن أبوغريب
» ضبط شخص بتهمة النصب بـ 30 مليون
» داعية سلفي: هذا موقف الشرع من الاحتفال بـ «عيد اليتيم»
» رسالة عاجلة من جماهير الأهلي إلى «الخطيب»
» الأزهر يطلق حملة «أولو الأرحام» للتوعية بمخاطر العنف الأسري

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين