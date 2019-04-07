» الزمالك وحسنية أغادير المغربي يتعادلان سلبيًا بـ"الكونفيدرالية"

07 أبريل 2019 - 11:20 م

تعادل فريق الزمالك المصري، مساء اليوم الأحد، سلبيًا مع ضيفه حسنية أغادير المغربي في ذهاب دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).



وللتأهل إلى المربع الذهبي، يكفي الزمالك الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على أرضه ووسط جمهوره.



فيما يحتاج حسنية أغادير للفوز أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المقبل لانتزاع بطاقة العبور لنصف النهائي.



وفرض لاعبو حسنية أغادير سيطرتهم على مجريات الشوط الأول حيث هددوا مرمى الزمالك في أكثر من مناسبة لولا تألق حارس مرمى الفريق المصري محمود عبد الرحيم "جنش" الذي تصدى لأكثر من فرصة لينتهي بالتعادل السلبي.

