  • الإثنين 08 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:05 ص
بحث متقدم
عكاشة

"عكاشة": هذا الأمر الخطير سبب إحباط المواطنين

النقيب ماجد عبد الرازق

بالفيديو.. أول تعليق من والد شهيد قسم النزهة

سمية الخشاب

المملكة تكشف حقيقة منح سمية الخشاب "ختم الرسول"

مواقع التواصل

خبير أمن معلومات يكشف خطورة مواقع التواصل

البرلمان

على غرار «الوزير».. برلمانيون يطالب بسحب سيارات الوزراء والمحافظين

اغتصاب

تصوير اغتصابها..اختطاف مصرية تعمل بوزارة الدفاع في الكويت

أرشيفية

المحامية تخلع زوجها الديوث بعد شهر العسل

الاهلى

صدمة جديدة للأهلي قبل مواجهة «صن داونز»

سمية الخشاب

غضب عارم بعد إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»

الدولار

الدولار فى النازل.. والغلاء «واجع» المنازل

خلال انتخابات "الكنيست"..

إسرائيل تعتزم فرض إغلاق على الضفة وغزة

عرب وعالم

الكنيست الأسرائيلى
الكنيست الأسرائيلى

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بالأرقام.. السكة الحديد تفرض غرامات جديدة على الركاب

#

فنانة شهيرة لـ"ترامب": رغما عنك نصر الله آتِ وفتح مبين

#

فرنسا ترفض قرار ترامب حول الجولان المحتل

#

أول تعليق لنتنياهو بعد التحول الأمريكي بشأن الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عزمه فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، يوم انعقاد انتخابات الكنيست (البرلمان)، الثلاثاء.
وقال الجيش في بيان اطلعت عليه الأناضول: "وفقًا لتقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة في 9 أبريل/نيسان الجاري".
وأضاف البيان أن الإغلاق سيبدأ منتصف الليل (ليلة الإثنين-الثلاثاء).
وأشار أنه "سيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق الأربعاء منتصف الليل، وفقا لتقييم الوضع أيضا".
ويعتبر حزب "الليكود" اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، وتحالف "أزرق أبيض" الوسطي، المنافسان الأبرزان، في الانتخابات التي ستجري في التاسع من الشهر الجاري.
وعادة عندما يشمل الإغلاق قطاع غزة، تغلق السلطات الإسرائيلية معبري "كرم أبو سالم" التجاري (جنوب)، وبيت حانون "إيريز" الخاص بحركة الأفراد (شمال) غزة.
أما في الضفة الغربية فيتم تجميد مفعول التصاريح التي يحملها العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل، بالإضافة لتجميد عمل بعض المعابر وإغلاق عدد من الشوارع التي تمر بالمستوطنات الإسرائيلية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

مصر.. بلا إدمان

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "فيسبوك بيكسب من مصر 1300 دولار في الدقيقة"
» السودان تحذر من حرب أهلية بسبب هذا الأمر الخطير
» شاهد: "الطفل حزلقوم" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
» الزمالك وحسنية أغادير المغربي يتعادلان سلبيًا بـ"الكونفيدرالية"
» إسرائيل تعتزم فرض إغلاق على الضفة وغزة
» فيديو.. إهانة «أتاتورك» على يد مصريين تفجر ثورة غضب بين الأتراك
» «دعاء» تستغيث: أنقذوني من سجن أبوغريب
» ضبط شخص بتهمة النصب بـ 30 مليون
» داعية سلفي: هذا موقف الشرع من الاحتفال بـ «عيد اليتيم»
» رسالة عاجلة من جماهير الأهلي إلى «الخطيب»
» الأزهر يطلق حملة «أولو الأرحام» للتوعية بمخاطر العنف الأسري

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين