» إسرائيل تعتزم فرض إغلاق على الضفة وغزة

07 أبريل 2019 - 10:40 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عزمه فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، يوم انعقاد انتخابات الكنيست (البرلمان)، الثلاثاء.



وقال الجيش في بيان اطلعت عليه الأناضول: "وفقًا لتقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة في 9 أبريل/نيسان الجاري".



وأضاف البيان أن الإغلاق سيبدأ منتصف الليل (ليلة الإثنين-الثلاثاء).



وأشار أنه "سيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق الأربعاء منتصف الليل، وفقا لتقييم الوضع أيضا".



ويعتبر حزب "الليكود" اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، وتحالف "أزرق أبيض" الوسطي، المنافسان الأبرزان، في الانتخابات التي ستجري في التاسع من الشهر الجاري.



وعادة عندما يشمل الإغلاق قطاع غزة، تغلق السلطات الإسرائيلية معبري "كرم أبو سالم" التجاري (جنوب)، وبيت حانون "إيريز" الخاص بحركة الأفراد (شمال) غزة.

