ماي: لن نغادر أوروبا إذا رفض البرلمان خطة بريكست مجددًا

07 أبريل 2019 - 10:00 م

دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الأحد، برلمان البلاد إلى المصادقة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، محذّرة من أن الإخفاق في ذلك يعني إلغاء عملية الخروج تمامًا.



وقالت ماي، في خطاب مصور بثته عبر "تويتر"، إن حكومتها فاوضت الاتحاد الأوروبي على الاتفاق، لكن البرلمان رفضه 3 مرات، وقد يرفضه مجددًا.



وتابعت أن البرلمان، في الوقت ذاته، لا يريد خروجًا دون اتفاق، ما يضع البلاد أمام خيارين؛ إما الموافقة على الاتفاق الموجود على الطاولة أو عدم الخروج بتاتًا.



وأضافت: "علينا أن نبحث على طرق جديدة للحصول على توافق بين النواب، وهو ما يتطلب إجراء محادثات ما بين الأحزاب".



يشار أن الاتحاد الأوروبي وافق على تمديد مهلة خروج المملكة المتحدة حتى 22 مايو/أيار المقبل، بدلًا من نهاية مارس/آذار الماضي، بشرط موافقة برلمانها على الاتفاقية، الأسبوع المقبل.



وفي حال رفض المشرعون البريطانيون الاتفاق فإن المهلة تتقلص إلى موعد أقصاه 12 أبريل/نيسان لتلقي رد من لندن بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة.

