» تفاصيل.. علاقة محرمة بين فتاة وزوج قريبتها

كانت «أ. ع» الفتاة العشرينية تحلم بحياة مستقلة وعمل تجنى منه المال الذي يساعدها على استكمال حياتها دون أن تعتمد على أسرتها البسيطة، فما كان من الفتاة إلا أن أطلقت العنان لعقلها، وبدأت تفكر فيما ستفعله بالفترة المقبلة من حياتها، فلم تجد أمامها سوى ترك بلدتها الريفية الكائنة بمحافظة الغربية، والحضور إلى القاهرة بحثًا عن عمل.

ولكونها لا تمتلك مكانًا تقيم فيه قررت أن تذهب إلى نجلة عمها التي تقيم بصحبة زوجها المدعو «م. ي» وشهرته «البربري» يعمل سائقا، ويقيمان فى شقة بالحى الـ11 بمدينة الشيخ زايد، ومن هنا بدأت تفاصيل العلاقة المحرمة بين الفتاة وزوج قريبتها.

وبعد فترة قررت الفتاة إنهاء العلاقة، ففوجئت بأن السائق قام بتصوير لقاءاتهما وهددها بنشرها فأبلغت الشرطة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة أكتوبر، أن الفتاة وتبلغ من العمر 23 عامًا كانت على علاقة غير شرعية بزوج نجلة عمها، منذ شهور، وأنها خلال الفترة الأخيرة قررت إنهاء تلك العلاقة، ولكن الأمر تم رفضه من قبل المتهم، وحدثت بينهما خلافات دفعته لتهديدها بصور وفيديوهات كان قد التقطها لها واحتفظ بها على فلاشة خلال علاقتهما غير الشرعية، لأنه كان على يقين بأن الفتاة ستطلب إنهاء العلاقة، لأنها تعرفت على شاب آخر.

فيما تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بما جاء في التحريات وقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس 6 أشهر.