تصوير اغتصابها..اختطاف مصرية تعمل بوزارة الدفاع في الكويت

07 أبريل 2019 - 09:03 م

تمكنت السلطات الكويتية من تحرير مصرية من خاطفيها الذين اتضحوا أنهم مصريين، بعد أن أقدموا على اغتصابها وتصويرها لابتزازها.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن رجال مباحث الفروانية تمكنت من القبض على مقيمين مصريين في المهبولة، أمس، على خلفية اختطافهما امرأة من جنسيتهما من شقتها في الفروانية، وبالتحقيق معهما اعترفا انهما كانا يريدان هتك عرضها وتصويرها ليهدداها ويبتزاها لاحقا.

وقال مصدر أمني- حسب الصحيفة- إن مقيماً مصرياً أبلغ غرفة عمليات «الداخلية» باختطاف زوجته (35 عاماً) التي تعمل بوزارة الدفاع، مشيراً إلى أن المبلّغ أفاد في شكواه انه دخل منزله في الفروانية فلم يجد زوجته، ثم ما لبث أن تلقى اتصالا هاتفيا من مجهول يبلغه بأن زوجته في «أمن وأمان»، مهددا إياه بعدم الإبلاغ، وانه سيخبره عن المكان الذي سيتسلمها فيه.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث تتبعوا الرقم المجهول الذي اتضح أنه في المهبولة فتوجهوا اليه، وعثروا على الزوجة وألقوا القبض على المتهمين، وأحالوهما إلى جهة الاختصاص.