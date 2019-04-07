» النيابة تحقق في مصرع تلميذ داخل بيارة مدرسة

أمرت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة سقوط تلميذ داخل بيارة صرف بإحدى مدارس الابتدائية التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية بمحافظة الغربية مما ترتب عليه مصرعه.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الأحد، أن النيابه الإدارية بطنطا القسم الأول باشرت تحقيقاتها في الواقعة التي قيدت برقم قضية 434 لسنة 2019 بمعرفة المستشارة رشا سعيد بإشراف المستشار إبراهيم الخضراوي، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة.

وكشفت التحقيقات أن الضحية سقط في إحدى بيارات الصرف الصحي بفناء المدرسة خلال حصة التربية الرياضية، كما تبين أن وزارة التربية والتعليم قد قررت وقف عدد من المسئولين بالمدرسة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.