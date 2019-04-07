طائرة الأهلي تتأهل إلى دور الـ4 بالبطولة الأفريقية

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الاهلى

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حجز الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلى مقعدًا في نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تستضيفها القلعة الحمراء بالفوز على أساريا الليبى بنتيجة 3 /0 فى دور الثمانية.

 ومن المقرر أن يلتقى فريق الأهلى غدا الاثنين مع السويحلى الليبى فى دور النصف النهائى.

 وشهد الدور الأول تحقيق الفريق الأحمر للعلامة الكاملة بالفوز على كلا من ، إجيس الإيفوارى و أهلى طرابلس الليبى  و الشرطة البتسوانى ، الأسمنت الأثيوبى.

 وتضم قائمة الأهلى فى هذه البطولة كلا من اللاعبين ،عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وأحمد سعيد وعبد اللطيف عثمان وعبد الحليم فهيم "عبو" ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد رمضان ومحمد معوض وأحمد عبد العال ومحمود رؤوف ومحمد عبد المنعم والمحترف سيرجى.


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