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انتحار ربة منزل بسبب خلافات زوجية بأكتوبر

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انتحار

ربة منزل

اكتوبر

أقدمت ربة منزل على الانتحار بإلقاء نفسها من الدور الخامس بسبب خلافات بينها وبين زوجها بأكتوبر وتحرر محضر بالواقعة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر من غرفة النجدة بسقوط ربة منزل من علو، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة فاطمة. م، 29 عامًا، ربة منزل.

وبعمل التحريات، تبين نشوب مشاجرة بين المتوفى وزوجها بسبب خلافات بينهما، وهددها بأخبار أسرتها فأقدمت على الانتحار، ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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