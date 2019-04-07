قطر تهدد بإغراق الإمارات في الظلام

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قال رئيس مجلس الشورى القطري أحمد آل محمود إن توجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منذ أول يوم لاندلاع الأزمة قضت بعدم جعل الناس تتأثر بأي خلاف بين الدول.

وأضاف آل محمود أمس السبت في لقاء مع روسيا اليوم، خلال أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة، أن الإمارات قاطعت كل شيء مع قطر ما عدا الغاز القطري. 

وتابع: "لو قطعنا الغاز على الإمارات، وهذا من حقنا وفقا للقوانين الدولية لأنهم هم من بدؤوا الحصار، لغرق ثلث دبي وثلث أبو ظبي في الظلام"، مؤكدا أن توجيهات أمير البلاد كانت بأنه لا يريد للناس أن تعاني.

واندلعت الأزمة الخليجية يوم 5 يونيو 2017، حيث قررت كل من السعودية والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

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