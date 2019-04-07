«كوكا» يسجل في فوز أولمبياكوس على أنياتوليكوس بخماسية

07 أبريل 2019 - 08:32 م

سجل أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني والمنتخب الوطني، هدفًا في فوز فريقه على أنياتوليكوس، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى اليونانى.

وجاء هدف كوكا فى الدقيقة 50 من عمر المباراة وهو الهدف الثاني لأولمبياكوس، علما بأن الدولي المصري صنع الهدف الاول أيضا.

واحتل أولمبياكوس المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى اليونانى برصيد 63 نقطة خلف باوك صاحب الصدارة بفارق 10 نقاط.

ويقدم أحمد حسن كوكا مستويات مميزة مع أولمبياكوس، الذى انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من سبورتنج براجا البرتغالى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وسجل كوكا مع أولمبياكوس هدفين خلال 4 مباريات شارك بها فى الدورى الأوروبى ومثلهما خلال 5 مباريات ببطولة كأس اليونان بالإضافة 9 أهداف خلال 18 مباراة شارك بها معهم ببطولة الدوري