  • الأحد 07 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:58 م
بحث متقدم
حملة مرورية للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة ببلقاس

ضبط 5 سائقين من متعاطي المخدرات بالإسماعيلية

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وحسنية أغادير بالكونفدرالية

البرلمان

على غرار «الوزير».. برلمانيون يطالب بسحب سيارات الوزراء والمحافظين

اغتصاب

تصوير اغتصابها..اختطاف مصرية تعمل بوزارة الدفاع في الكويت

أمير قطر

قطر تهدد بإغراق الإمارات في الظلام

أرشيفية

المحامية تخلع زوجها الديوث بعد شهر العسل

الاهلى

صدمة جديدة للأهلي قبل مواجهة «صن داونز»

الدولار

الدولار فى النازل.. والغلاء «واجع» المنازل

أرشيفية

فيديو.. إهانة «أتاتورك» على يد مصريين تفجر ثورة غضب بين الأتراك

سمية الخشاب

غضب عارم بعد إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»

«كوكا» يسجل في فوز أولمبياكوس على أنياتوليكوس بخماسية

الرياضة

كوكا
كوكا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الأهلي قادر على العودة أمام صن دوانز في هذه الحالة

#

تعليق ناري من لـ"لاسارتي" على فوز الأهلي المثير

#

إعلان فوز رئيس السنغال رسميًا بولاية ثانية

#

تفاصيل العثور على جثة راقصة تركية مقطّعة

المصريون

كوكا

أولمبياكوس

سجل أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني والمنتخب الوطني، هدفًا في فوز فريقه على أنياتوليكوس، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى اليونانى.

وجاء هدف كوكا فى الدقيقة 50 من عمر المباراة وهو الهدف الثاني لأولمبياكوس، علما بأن الدولي المصري صنع الهدف الاول أيضا.

واحتل أولمبياكوس المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى اليونانى برصيد 63 نقطة خلف باوك صاحب الصدارة بفارق 10 نقاط.

ويقدم أحمد حسن كوكا مستويات مميزة مع أولمبياكوس، الذى انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من سبورتنج براجا البرتغالى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وسجل كوكا مع أولمبياكوس هدفين خلال 4 مباريات شارك بها فى الدورى الأوروبى ومثلهما خلال 5 مباريات ببطولة كأس اليونان بالإضافة 9 أهداف خلال 18 مباراة شارك بها معهم ببطولة الدوري

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

مصر.. بلا إدمان

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «دعاء» تستغيث: أنقذوني من سجن أبوغريب
» داعية سلفي: هذا موقف الشرع من الاحتفال بـ «عيد اليتيم»
» رسالة عاجلة من جماهير الأهلي إلى «الخطيب»
» انتحار طالب هربًا من جبروت زوج أمه
» الأزهر يطلق حملة «أولو الأرحام» للتوعية بمخاطر العنف الأسري
» مسلحون يقتحمون استديو ويسرقون المذيعين على الهواء
» رسميًا.. ليفربول يرضد مبلغًا خياليًا لضم هذا اللاعب
» النيابة تحقق في مصرع تلميذ داخل بيارة مدرسة
» ابنة شهيد النزهة "الرضيعة" تشارك في جنازة والدها
» تفاصيل.. علاقة محرمة بين فتاة وزوج قريبتها
» قيادات الداخلية يقدمون العزاء لأسرة شهيد النزهة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين