الكونفدرالية.. النجم الساحلي يهزم الهلال السوداني بثلاثية

07 أبريل 2019 - 08:26 م

فاز فريق النجم الساحلي التونسي على الهلال السوداني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، علي الملعب الأوليمبي بـ"سوسة"، في ذهاب دور الـ8 ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

افتتح زياد بوغطاس أهداف النجم الساحلي في الدقيقة 30، وأضاف ياسين الشيخاوي الهدف الثاني في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح أذار الطاهر في تسجيل أول أهداف الهلال السوداني في الدقيقة 59، قبل أن يضيف ياسين الشيخاوي الهدف الثاني له والثالث للنجم الساحلي من ركلة جزاء في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة تعرض عمر بهاء الدين لاعب الهلال السوداني لإصابة خطيرة، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي بالفريقين لإسعافه وبعد فقدانه الوعي تمامًا وسقوطه على الأرض لا يحرك ساكنًا، وغادر الملعب ودخل اللاعب ايمانويل بدلًا منه.

وستقام مباراة الإياب بين النجم الساحلي والهلال السوداني يوم 14 أبريل الجاري بالسودان.