«النقاد الرياضيين» تكشف آخر مستجدات أزمة الصحفيين

07 أبريل 2019 - 08:22 م

أصدر المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، مساء اليوم الأحد، بيانًا رسميًا ردًا على الأزمة التي تسبب فيها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بحصر حضور حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل علي عدد من وكالات الأنباء والمواقع العالمية.

وكانت اللجنة الإعلامية لبطولة الأمم الأفريقية، رفضت ما قام به الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتخصيص المقاعد المخصصة للصحفيين المصريين في حفل مراسم قرعة البطولة لوكالات الأنباء والمحطات التليفزيونية العالمية بحجة أن أطقم عملها من المصريين، وطالب أسامة إسماعيل رئيس اللجنة المسئولين بالاتحاد الإفريقي في خطاب رسمي بسرعة إصلاح الوضع والعودة به إلى جادة الصواب.

وشدد رئيس اللجنة الإعلامية في خطابه على إن هذه المقاعد البالغ عددها 32 مقعدًا كما حدد الاتحاد الأفريقي لابد أن يستفيد منها جميعها وسائل الإعلام المصرية ، مؤكدًا على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إقامة مراسم القرعة وسط تجاهل تام لصحافة وإعلام البلد المنظم.

وتجري حاليًا اتصالات واسعة لتصحيح الموقف، حيث تم الاتفاق علي حلول بديلة تم الاتفاق عليها بين رئيس اللجنة الإعلامية والرابطة سيقوم أسامة إسماعيل رئيس اللجنة الإعلامية بعرضها علي الكاف.. والأمور تبدو مبشرة بالخير بالاتفاق مبدئيا علي وجود ممثل لكل إصدار يتم اختيارهم من بين من تقدم بطلب حضور حفل القرعة عن طريق القناة الإعلامية للكاف.