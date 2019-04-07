  • الأحد 07 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:59 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وحسنية أغادير بالكونفدرالية

البرلمان

على غرار «الوزير».. برلمانيون يطالب بسحب سيارات الوزراء والمحافظين

اغتصاب

تصوير اغتصابها..اختطاف مصرية تعمل بوزارة الدفاع في الكويت

أمير قطر

قطر تهدد بإغراق الإمارات في الظلام

أرشيفية

المحامية تخلع زوجها الديوث بعد شهر العسل

الاهلى

صدمة جديدة للأهلي قبل مواجهة «صن داونز»

سمية الخشاب

غضب عارم بعد إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»

الدولار

الدولار فى النازل.. والغلاء «واجع» المنازل

أرشيفية

فيديو.. إهانة «أتاتورك» على يد مصريين تفجر ثورة غضب بين الأتراك

حبس محام ٤ أيام لاتهامه بحيازة أموال مزورة

ضبط شخص بتهمة النصب بـ 30 مليون

بيان رسمي..

«النقاد الرياضيين» تكشف آخر مستجدات أزمة الصحفيين

الحياة السياسية

امم افريقيا
امم افريقيا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

محيى إسماعيل يكشف آخر مستجدات فيلم القذافى

#

رئيس الزمالك: شرف لي عضويتي بالنادي الأهلي

#

خطة لإعادة تدوير المخلفات الصلبة مقدمة للرئاسة بأربع محافظات

#

حسن خلف الله رئيسًا للنقاد الرياضين

المصريون

امم افريقيا

النقاد الرياضيين

أصدر المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، مساء اليوم الأحد، بيانًا رسميًا ردًا على الأزمة التي تسبب فيها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بحصر حضور حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل علي عدد من وكالات الأنباء والمواقع العالمية.

وكانت اللجنة الإعلامية لبطولة الأمم الأفريقية، رفضت ما قام به الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتخصيص المقاعد المخصصة للصحفيين المصريين في حفل مراسم قرعة البطولة لوكالات الأنباء والمحطات التليفزيونية العالمية بحجة أن أطقم عملها من المصريين، وطالب أسامة إسماعيل رئيس اللجنة المسئولين بالاتحاد الإفريقي في خطاب رسمي بسرعة إصلاح الوضع والعودة به إلى جادة الصواب.

وشدد رئيس اللجنة الإعلامية في خطابه على إن هذه المقاعد البالغ عددها 32 مقعدًا كما حدد الاتحاد الأفريقي لابد أن يستفيد منها جميعها وسائل الإعلام المصرية ، مؤكدًا على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إقامة مراسم القرعة وسط تجاهل تام لصحافة وإعلام البلد المنظم.

وتجري حاليًا اتصالات واسعة لتصحيح الموقف، حيث تم الاتفاق علي حلول بديلة تم الاتفاق عليها بين رئيس اللجنة الإعلامية والرابطة سيقوم أسامة إسماعيل رئيس اللجنة الإعلامية بعرضها علي الكاف.. والأمور تبدو مبشرة بالخير  بالاتفاق مبدئيا علي وجود ممثل لكل إصدار يتم اختيارهم من بين من تقدم بطلب حضور حفل القرعة عن طريق القناة الإعلامية للكاف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

مصر.. بلا إدمان

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «دعاء» تستغيث: أنقذوني من سجن أبوغريب
» داعية سلفي: هذا موقف الشرع من الاحتفال بـ «عيد اليتيم»
» رسالة عاجلة من جماهير الأهلي إلى «الخطيب»
» انتحار طالب هربًا من جبروت زوج أمه
» الأزهر يطلق حملة «أولو الأرحام» للتوعية بمخاطر العنف الأسري
» مسلحون يقتحمون استديو ويسرقون المذيعين على الهواء
» رسميًا.. ليفربول يرضد مبلغًا خياليًا لضم هذا اللاعب
» النيابة تحقق في مصرع تلميذ داخل بيارة مدرسة
» ابنة شهيد النزهة "الرضيعة" تشارك في جنازة والدها
» تفاصيل.. علاقة محرمة بين فتاة وزوج قريبتها
» قيادات الداخلية يقدمون العزاء لأسرة شهيد النزهة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين