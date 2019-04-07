» قيادات الداخلية يقدمون العزاء لأسرة شهيد النزهة

قدم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وقيادات الوزارة، واجب العزاء لأسرة الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق معاون مباحث قسم النزهة.

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لأسرة الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق معاون مباحث النزهة، أن مرتكبي الواقعة لن يفلتوا من العقاب، مشيرًا إلى أن دماء الشهيد لن تضيع هباء.

جاء ذلك خلال تقديم وزير الداخلية، واجب العزاء لأسرة الشهيد عقب مراسم الجنازة العسكرية، والشد من أزر زوجة الشهيد التي حملت طفلتها الرضيعة 20 يومًا معها خلال مراسم الجنازة: قائلا: "دماء الشهيد في أعناقنا".

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