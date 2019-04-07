  • الأحد 07 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:58 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وحسنية أغادير بالكونفدرالية

البرلمان

على غرار «الوزير».. برلمانيون يطالب بسحب سيارات الوزراء والمحافظين

اغتصاب

تصوير اغتصابها..اختطاف مصرية تعمل بوزارة الدفاع في الكويت

أمير قطر

قطر تهدد بإغراق الإمارات في الظلام

أرشيفية

المحامية تخلع زوجها الديوث بعد شهر العسل

الاهلى

صدمة جديدة للأهلي قبل مواجهة «صن داونز»

سمية الخشاب

غضب عارم بعد إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»

الدولار

الدولار فى النازل.. والغلاء «واجع» المنازل

أرشيفية

فيديو.. إهانة «أتاتورك» على يد مصريين تفجر ثورة غضب بين الأتراك

حبس محام ٤ أيام لاتهامه بحيازة أموال مزورة

ضبط شخص بتهمة النصب بـ 30 مليون

بالفيديو..

قيادات الداخلية يقدمون العزاء لأسرة شهيد النزهة

آخر الأخبار

جانب من صلاة الجنازة
جانب من صلاة الجنازة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بالصور.. وزير الداخلية في جنازة شهيد النزهة

#

عمرو أديب: "الفساد أسوأ من الإرهاب"

#

«حساسين» يقدم الورود لقيادات وضباط شرطة كرداسة

#

النائبة سحر طلعت تحيي رجال الشرطة في عيدهم

استشهاد

مصر الجديدة

شهيد النزهة

قدم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وقيادات الوزارة، واجب العزاء لأسرة الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق معاون مباحث قسم النزهة.

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لأسرة الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق معاون مباحث النزهة، أن مرتكبي الواقعة لن يفلتوا من العقاب، مشيرًا إلى أن دماء الشهيد لن تضيع هباء.

جاء ذلك خلال تقديم وزير الداخلية، واجب العزاء لأسرة الشهيد عقب مراسم الجنازة العسكرية، والشد من أزر زوجة الشهيد التي حملت طفلتها الرضيعة 20 يومًا معها خلال مراسم الجنازة: قائلا: "دماء الشهيد في أعناقنا".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

مصر.. بلا إدمان

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «دعاء» تستغيث: أنقذوني من سجن أبوغريب
» داعية سلفي: هذا موقف الشرع من الاحتفال بـ «عيد اليتيم»
» رسالة عاجلة من جماهير الأهلي إلى «الخطيب»
» انتحار طالب هربًا من جبروت زوج أمه
» الأزهر يطلق حملة «أولو الأرحام» للتوعية بمخاطر العنف الأسري
» مسلحون يقتحمون استديو ويسرقون المذيعين على الهواء
» رسميًا.. ليفربول يرضد مبلغًا خياليًا لضم هذا اللاعب
» النيابة تحقق في مصرع تلميذ داخل بيارة مدرسة
» ابنة شهيد النزهة "الرضيعة" تشارك في جنازة والدها
» تفاصيل.. علاقة محرمة بين فتاة وزوج قريبتها
» قيادات الداخلية يقدمون العزاء لأسرة شهيد النزهة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين