صدمة جديدة للأهلي قبل مواجهة «صن داونز»

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خضع سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، لفحص طبي ظهر اليوم، الأحد عقب عودة بعثة الفريق من جنوب أفريقيا.

وكان الفحص المبدئي الذي خضع له اللاعب، أثبت إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة، ما أدى إلى تورم كبير، عقب سقوطه خلال مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يغيب اللاعب عن الملاعب لما يقرب عن شهرين بسبب الإصابة، قبل العودة للتدريبات الجماعية مجددًا.

وتعرض الأهلي لهزيمة قاسية أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بخماسية دون رد، في المباراة التي أقيمت عصر أمس السبت، بجنوب إفريقيا، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


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