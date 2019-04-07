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الأزهر يطلق حملة «أولو الأرحام» للتوعية بمخاطر العنف الأسري

الحياة السياسية

حملة ألولو الأرحام
حملة ألولو الأرحام

فتحي مجدي

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حملة

الأزهر

العنف الأرس

ألو الأرحام

أطلق المركز الإعلامي للأزهر، اليوم الأحد، أولى رسائل حملة "أولو الأرحام"، التي تستهدف التوعية بخطورة وأسباب تزايد العنف الأسري، ومخاطر ذلك على استقرار الأسرة والمجتمع، وتوضيح الأسس السليمة لترسيخ روح المودة والرحمة بين أفراد الأسرة.

وتتضمن الحملة مجموعة من الفيديوهات القصيرة، التي يتناول كل منها أحد أسباب العنف داخل الأسرة، مثل الأساليب الخاطئة للتربية، والعنف المرتبط بخلافات الميراث، والعنف الناتج عن التنمر، والعنف اللفظي المترتب على أساليب الإذلال والتحقير، وتعنيف الأبناء بسبب الأداء التعليمي، والعنف الذي يتعرض له الأبناء بسبب انفصال الوالدين.

وتقدم الحملة عبر رسائلها مجموعة من النصائح الشرعية والأساليب الاجتماعية والنفسية، لتوعية جميع أفراد الأسرة بخطورة تلك الممارسات، مع تقديم طرق تعامل بديلة قائمة على المودة والتراحم.

ويأتي إطلاق "أولو الأرحام" في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لكافة أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمُّس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية، خاصة القضايا الملحة، كما هو الحال بالنسبة لظاهرة العنف الأسري.

شاهد الفيديو..


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