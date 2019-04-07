» رسالة عاجلة من جماهير الأهلي إلى «الخطيب»

07 أبريل 2019 - 08:05 م

وجهت جماهير الأهلي رسالة إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، طلبت خلالها بفتح مدرجات مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، لحضور الجماهير تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتواجدت بعض من جماهير الأهلي في صالة الأمير عبد الله الفيصل لحضور مباراة فريق كرة الطائرة رجال أمام أساريا الليبي في ربع نهائي بطولة إفريقيا، وأعلنوا حضورهم مباراة صن داونز المقبلة مطالبين الخطيب بفتح مدرجات التتش لحضور التدريب ومؤازرة الفريق.

وهتلفت الجماهير "يا خطيب افتح التتش يوم السبت مفيش معلش، جمهور الأهلي جايين يوم السبت".

وكان الأهلي قد خسر أمام صندوانز بنتيجة 5-0 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.