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بعد الفوز على ولفرهامبتون

واتفورد يواجه «السيتي» في نهائي كأس إنجلترا

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ولفرهامبتون
ولفرهامبتون

أمير سعد

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مانشستر سيتي يتأهل إلى نهائي كأس إنجلترا

المصريون

واتفورد

ولفر هامبتون

فاز فريق واتفورد على نظيره ولفرهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتها اليوم الأحد في الدور قبل النهائي من بطولة كأس إنجلترا، ليضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في نهائي البطولة.

وأنهى وولفرهامبتون الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله مات دوهيرتي في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، عزز وولفرهامبتون تقدمه بهدف ثان سجله راؤول خيمينز في الدقيقة 63، ثم قلص واتفورد النتيجة بهدف سجله جيرارد دولوفيو في الدقيقة 79 قبل أن يسجل تروي دييني هدف التعادل لواتفورد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة من ركلة جزاء، ليحتكم الفريقان لشوطين إضافيين.

واستطاع واتفورد أن يسجل هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول عن طريق جيرارد دولوفيو في الدقيقة 104.

وضرب واتفورد موعدا مع مانشستر سيتي في المباراة النهائية التي تقام يوم 18 مايو المقبل.

وصعد مانشستر سيتي للمباراة النهائية بعد فوزه على برايتون 2 / 1 أمس السبت.


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