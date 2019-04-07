نسرين أمين بفستان عارٍ.. ونشطاء: عديتي رانيا يوسف

07 أبريل 2019 - 07:46 م

أطلت الفنانة نسرين أمين، بحفل "الموريكس دور"، بفستان أسود قصير، اعتبره البعض عاري بشكل لافت، وهو ما جعلها تخطف الأنظار إليها باللوك المثير الذي اختارته لتتألق به في الحفل.

وأثارت "أمين" جدلًا واسعًا بين نشطاء السوشيال ميديا، بعد نشرها صور من مشاركتها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ففي الوقت الذي أشاد فيه محبوها بالفتسان وإطلالتها المختلفة، اعتبر آخرون أن الفتسان عارٍ بشكل لافت أكثر من الفتسان الذي ارتدته الفنانة رانيا يوسف وأثار الجدل.









