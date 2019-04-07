الداخلية يتعادل إيجابيًا مع إنبي

07 أبريل 2019 - 07:40 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة لقاء الداخلية مع إنبى، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب كلية الشرطة، ضمن منافسات الجولة الـ28 لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصل فريق إنبى على ركلة جزاء فى الدقيقة 37 سجل منها أحمد رفعت هدف التقدم، ثم تعادل محمد سالم للداخلية فى الدقيقة 69، لينتهى اللقاء بالتعادل ويحصد كل فريق نقطة واحدة لا تغنى ولا تسمن من جوع فى صراع الهروب من قاع الدورى.

بهذه النتيجة يحتل الداخلية المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 14 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 39 هدف فيما يحتل إنبى المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 37 هدف.