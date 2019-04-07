  • الأحد 07 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:26 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وحسنية أغادير بالكونفدرالية

الدولار

الدولار فى النازل.. والغلاء «واجع» المنازل

الاهلى

صدمة جديدة للأهلي قبل مواجهة «صن داونز»

أرشيفية

فيديو.. إهانة «أتاتورك» على يد مصريين تفجر ثورة غضب بين الأتراك

سمية الخشاب

غضب عارم بعد إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»

الرئيس السيسي

الرئيس يزور جامعة جمال عبدالناصر ويفتتح مبنى«السيسي»

مصريون في الخارج

قطر تكشف مصير 300 ألف مصري يعملون لديها

طارق شوقي وزير التعليم

«التعليم» تطيح بمسئولين كبار.. تعرف على السبب

اشتباكات طرابلس

«الوفاق» تعلن إطلاق عملية «بركان الغضب» لصد قوات «حفتر»

الاهلى وصن داونز

مفاجأة.. نجم «الأهلي» يطلب الرحيل بعد فضيحة «صن داونز»

«عفيفي» يقود بتروجت للفوز على الاتحاد السكندري

الرياضة

بتروجت
بتروجت

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"زعيم الثغر" يبدأ الاستعداد مبكرًا لموقعة الأهلى

#

سلة سبورتنج تحصد الميدالية البرونزية بكأس مصر

#

الجونة يستدرج «زعيم الثغر» للهروب من قاع الجدول

#

الاتحاد السكندري يقسو على الإنتاج برباعية

المصريون

بتروجت

الاتحاد السكندرى

حقق فريق بتروجت فوزًا مثيرًا على حساب الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول من هذا اللقاء على واقع التعادل السلبي، ولم ينجح لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم.

وفي الشوط الثاني ضغط زعيم الثعر بغية إحراز الهدف الأول، حيث أنقذ القائم الأيمن لمحمد صبحي حارس بتروجت فريقه من استقبال أول الأهداف بعد تسديدة قوية من رزاق سيسيه في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 82 باغت أحمد عفيفي دفاع الاتحاد السكندري بعما استغل تمريرة من زميله محمد فييرا ليضع الكرة داخل الشباك، محرزا الهدف الوحيد لفريقه والفوز في اللقاء.

وبهذا الفوز رفع بتروجت رصيده إلى 28 نقطة ليقفز للمركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 32 نقطة في المركز التاسع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

مصر.. بلا إدمان

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة عاجلة من جماهير الأهلي إلى «الخطيب»
» الأزهر يطلق حملة «أولو الأرحام» للتوعية بمخاطر العنف الأسري
» مقتل وإصابة 25 طفلاً نتيجة انقلاب حافلة
» رسميًا.. ليفربول يرضد مبلغًا خياليًا لضم هذا اللاعب
» ابنة شهيد النزهة "الرضيعة" تشارك في جنازة والدها
» «بوطيب» يقود هجوم الزمالك أمام حسنية أغادير
» مقتل شخصين في هجوم بالقنابل على نقطة أمنية بالسعودية
» مفاجأة.. نجم «الأهلي» يطلب الرحيل بعد فضيحة «صن داونز»
» 11 قتيلاً في هجمات للنظام السوري على إدلب
» «الحضري» يعلق على خسارة الأهلي أمام صن داونز
» إخماد حريق داخل شقة سكنية بالدقي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين