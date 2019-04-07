» رسميًا.. ليفربول يرضد مبلغًا خياليًا لضم هذا اللاعب

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ليفربول

بايرن ميونخ

ليفاندوفسكي

دخل مسئولو ليفربول الإنجليزى فى مفاوضات مكثفة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألمانى، من أجل الحصول على توقيعه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

كشفت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية أن يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول يرغب فى التعاقد مع اللاعب، خاصة أن كلوب سبق له تدريب اللاعب البولندي في نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وفقا لصحيفة الإنجليزية فأن ليفربول رصد 70 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب فى ظل المنافسة الشرسة مع غريمه تشيلسى الذى يرغب فى التعاقد مع المهاجم البولندى.

ذكرت الصحيفة أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي بات أهم مهاجمى أوروبا حاليا بعدما سجل 200 هدفا مع بايرن ميونخ خلال مشواره بالدورى الألماني.

ويذكر أن روبرت ليفاندوفسكي انتقل لصفوف بايرن ميونخ فى عام 2014 قادما من بروسيا دوتموند.

 


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