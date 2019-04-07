بالفيديو.. ضبط زعيم عصابة هجرة غير شرعية

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عصابة

هجرة غير شرعية

زعيم

"جوازات سفر وأوراق مزورة ومبالغ مالية" حصيلة مضبوطات مع زعيم تشكيل عصابي لتسفير الشباب بطرق غير شرعية.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اعتزام أحد الأشخاص مقيم بالدقهلية) "محدد" محاولة تسفير مجموعة من الشباب المصريين إلى إحدى الدول العربية، بموجب استصدار تأشيرات دخول سياحة غير شرعية، ثم إعادة تسفيرهم إلى إحدى الدول الأجنبية بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ( 50 إلى 100 ألف جنيه) بالاشتراك مع أربعة أشخاص "اثنان منهم مصريون والآخران يحملان جنسية دولتين عربيتين ومقيمان بالخارج".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، تم ضبط المتهم الرئيسى وإحباط محاولة تسفير 13 شخصًا بطريقة غير شرعية )، بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك وباقى المتهمين..تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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