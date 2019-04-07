"سما المصري" تستعد لرمضان بفيديو مثير للجدل

07 أبريل 2019 - 07:05 م

قبل 30 يومًا من شهر رمضان الكريم، خرجت الفنانة والراقصة سما المصري، مفاجاة للجميع من خلال نشرها فيديو لتحضيرها أدعية دينية سيتم بثها في الشهر الكريم.

ونشرت سما المصري صورة وفيديو لها، عبر صفحتها على "إنستجرام" أثناء تسجيل الدعاء وهي محجبة، مرتدية غطاء للرأس داخل الأستديو.

وعلقت على الفيديو قائلة: ”بداية البروفات لأدعية رمضان والفيديو كاملًا على قناه اليوتيوب الخاصة بي، والرابط بتاع القناة هنا في البايو اعملوا subscripe لمشاهدة كل الأدعية فيما بعد“.

واستكملت تعليقها: ”قفلت التعليقات على الفيديو لأسباب خاصة بي، وسأفتح التعليقات في البوستات التالية، واللي عايز يقول رأيه يقوله في الخاص…رمضان كريم“.

وتضمن الدعاء في بدايته كلمات أدتها سما وهي تقول: ”خير بيوت الله في الأرض هي المساجد.. خير دعاء لله للعبد وهو ساجد“.

وأثار الفيديو حالة من الجدل الكبيرة، خاصة أن الفنانة مثيرة للجدل والأراء الجريئة والصور العارية لها عبر صفحتها، وشن نشطاء هجومًا حادًا عليها، بينما اعتبر آخرون أنها تفتعل مثل تلك الأفعال في هذه المناسبات لتصبح حديث وسائل الإعلام وتلفت الأنظار حولها.

وعادت سما المصري للتعليق على الهجوم عليها قائلة: الناس اللي زعلانه وبتحزق اوي في نفسها عشان هاعمل ادعيه دينيه في رمضان وبتقول اني منافقه واذاي هاطلع بادعيه وفي نفس الوقت باطلع بالبرجين احب اقولكم اني فعلا هاعيش حياتي عادي ببرجين أو أي حاجه انا عايزه اعملها وفي نفس الوقت هاعمل ادعيه ذي ماانا عايزه واللي اخد صك احتكار الدين له يطلع يوريهولي....انا ابقي منافقه صحيح لو طلعت بوجه قدام الناس وبوجه اخر من وراهم لكن أنا واضحه وصريحه وباطلع بكل وجه يخطر علي بالي قدام الناس مش عامله شيخه قدام الناس ومن وراهم خرباها...لا انا ياعم انت وهو خارباها قدامكم ومن وراكم ولا تزعلوا.....كل واحد باه يخليه ف نفسه وربا اللي هيحاسبني مش حضراتكم...بس خلاص....واللي انا عايزاه هعمله واللي يعمل ذينا نقوله».





