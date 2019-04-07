» «الحضري» يعلق على خسارة الأهلي أمام صن داونز

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الحضرى

وجه عصام الحضري حارس مرمى النجوم والمنتخب الوطني الأسبق، رسالة دعم لزملائه في الأهلي عقب هزيمته أمام صن داونز، أمس السبت، في ذهاب دور الثمانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وغرد الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لكل جواد كبوة، والهزيمة ليست نهاية المطاف".

وأضاف السد العالي خلال تغريدته: "القوي هو من يتدارك أخطاءه و يجعلها سببًا في نهوضه من جديد".

يذكر أن عصام الحضري قد حرس عرين الأهلي من قبل لسنوات طويلة وحقق معه العديد من البطولات المحلية والإفريقية، أبرزهما بطولة دوري أبطال إفريقيا في 3 مناسبات.


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