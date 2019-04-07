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11 قتيلاً في هجمات للنظام السوري على إدلب

عرب وعالم

مقتل 6 مدنيين في قصف للنظام على إدلب
أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

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ارتفعت حصيلة ضحايا هجمات النظام السوري وداعميه من المجموعات الإرهابية على مناطق خفض التوتر في محافظة إدلب، إلى 11 قتيلاً مدنيا وأكثر من 40 جريحًا.

وأفادت وكالة الأناضول، نقلاً عن مصادر محلية أن قوات النظام والمجموعات الإرهابية المدعومة إيرانيًا، هاجمت بالصواريخ بلدات معرة النعمان وسراقب وكفرنبل في إدلب، بالإضافة إلى قرى معرة حرمة وتلمنس والنيرب.

وأضافت المصادر، أن قوات النظام وداعميها هاجمت أيضا بلدة كفر زيتا التابعة لمحافظة حماه، وبلدات الحويز والحويجة والشريعة وقلعة المضيق في سهل الغاب.

وبحسب معلومات أفادت بها مصادر في فرق الدفاع المدني بإدلب (الخوذ البيضاء) فقد قتل 7 مدنيين على الأقل في هجوم للنظام استهدف قرية النيرب جنوبي إدلب، وآخر في قرية الخوين، فيما أصيب أكثر من 24 آخرين في الهجوم الذي استهدف القريتين المذكورتين.

تجدر الإشارة إلى أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 16 آخرون بجروح في الهجوم الذي نفذه النظام وداعموه على بلدة سراقب في وقت سابق الأحد.

الجدير بالذكر أن هجمات النظام السوري وداعميه من المجموعات الإرهابية وروسيا، على مناطق خفض التوتر في إدلب أدت إلى مقتل 135 مدنيا في مارس المنصرم.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي مناطق "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في العاصمة الكازخية.


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