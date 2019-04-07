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بيان رسمي.. المقاصة يرفض تأجيل مباراة الأهلي

الرياضة

المقاصة
المقاصة

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المصريون

الاهلى

المقاصة

صن داونز

أصدر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة محمد عبد السلام، بيانًا مساء اليوم الأحد، يؤكد فيه عدم صحة ما تردد عن موافقة مجلس إدارة النادي بتأجيل مباراة الفريق أمام الأهلي بالدوري.

ومن المفترض أن يواجه الأهلي يوم الأربعاء المقبل نظيره مصر للمقاصة، ضمن الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وأفاد بيان مصر للمقاصة، بأنه لا نية لتأجيل المباراة كما أشيع في الساعات الماضية، الفريقان لم يطلبا تأجيل اللقاء، واتحاد الكرة ليس لديه أي وقت آخر لتأجيل المباراة لوقتًا آخر، المباراة في موعدها يوم 10 أبريل المقبل.

وخسر الأهلي مساء أمس السبت أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز مساء السبت المقبل في لقاء الإياب، إذ يحتاج الفريق الأحمر الفوز بستة أهداف للتأهل للدور نصف النهائي من البطولة.


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