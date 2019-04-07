» «شوبير» يدعم لاعبي الأهلي: «مفيش مستحيل»

07 أبريل 2019 - 06:26 م

حرص أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على دعم النادي الأهلي بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها أمس السبت أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخمسة أهداف دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب «شوبير» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فرصة الأهلي صعبة جدَا لكن الكورة علمتنا مفيش مستحيل، علينا إننا نعمل اللي علينا والأهلي لازم يرد إعتباره، مش مهم التأهل لكن الخروج يبقى بشكل أفضل من كده».

ويرى شوبير أن فرصة الأهلي في الفوز بـ6 أهداف في مباراة العودة صعبة للغاية، ولكنه طالب اللاعبين بأهمية رد اعتبارهم بعد الخسارة بخماسية أمس، وذلك بغض النظر عن التأهل من عدمه.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز مساء السبت المقبل الموافق 13 من شهر أبريل الجاري، في لقاء الإياب، إذ يحتاج الفريق الأحمر الفوز بستة أهداف للتأهل للدور نصف النهائي من البطولة.