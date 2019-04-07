  • الأحد 07 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:46 م
بحث متقدم
سمية الخشاب

غضب عارم بعد إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»

الرئيس السيسي

الرئيس يزور جامعة جمال عبدالناصر ويفتتح مبنى«السيسي»

مصريون في الخارج

قطر تكشف مصير 300 ألف مصري يعملون لديها

اشتباكات طرابلس

«الوفاق» تعلن إطلاق عملية «بركان الغضب» لصد قوات «حفتر»

الاهلى وصن داونز

مفاجأة.. نجم «الأهلي» يطلب الرحيل بعد فضيحة «صن داونز»

علم السعودية

مقتل شخصين في هجوم بالقنابل على نقطة أمنية بالسعودية

طارق شوقي وزير التعليم

«التعليم» تطيح بمسئولين كبار.. تعرف على السبب

السودان

انقطاع الكهرباء عن جميع مدن السودان

الأرصاد

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

ارشيفية

مبارك وطنطاوى يصدمان مرسى أمام المحكمة

تعرف على أكثر وسائل النقل أمانًا

الصفحة الأخيرة

طائرة
طائرة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

«التعليم» تطيح بمسئولين كبار.. تعرف على السبب

#

إلقاء القبض على شخص نشر لقطات لمذبحة نيوزيلندا

#

وفد "برلماني" يتفقد محطة مصر

#

«عبد العال»: قانون النقل البرى سيقضي على «فوضى المنظومة»

الطيران

اصطدام

حادث طائرة

وسائل النقل

تحل اليوم الذكرى الـ 97 لأول اصطدام جوي بتاريخ الطيران المدني بين طائرتين فرنسية وإنجليزية فوق بيكاردي شمال باريس عام 1922.

فقد يتساءل البعض عن أكثر وسائل النقل الحديث أمانا، وخاصة مع التطور الذي تشهده هذه الوسائل في الوقت الحالي من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي تدخل في صناعتها لضمان قيادة أكثر أمانًا وراحة ورفاهية، حيث توجد السيارات والمركبات بكافة أحجامها وأشكالها وكذلك الدراجات النارية والهوائية، بالإضافة إلى الطائرات والكثير من وسائل النقل.

ويؤكد تقرير صادر عن اتحاد النقل الجوي "الأياتا" ويفيد أن النقل الجوي هو وسيلة النقل الأكثر أمانا بين وسائل النقل الحالية، حيث لم يتجاوز معدل الحوادث فيها لحادث في كل 2.4 مليون رحلة، وذلك خلال دراسة قام بها الإتحاد في السنوات الماضية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

مصر.. بلا إدمان

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان رسمي.. المقاصة يرفض تأجيل مباراة الأهلي
» «شوبير» يدعم لاعبي الأهلي: «مفيش مستحيل»
» 21 قتيلاً و27 جريحًا حصيلة مواجهات طرابلس
» بالفيديو.. مسلحون يخطفون لاعبًا بـ«هليكوبتر» أثناء المباراة
» فى الكونفدرالية.. نهضة بركان يهزم جورماهيا الكيني
» انتحار محام في حفلة شذوذ جنسي بالخصوص
» بمشاركة «النني».. آرسنال يسقط أمام إيفرتون
» إيقاف 15 موظفًا لتعاطيهم مخدرات بالغربية
» نجم برشلونة يرحب بالانتقال إلى يوفنتوس
» "ديفيد مالباس" رئيسًا للبنك الدولي
» مبارك وطنطاوى يصدمان مرسى أمام المحكمة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:53 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات