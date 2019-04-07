تعرف على أكثر وسائل النقل أمانًا

تحل اليوم الذكرى الـ 97 لأول اصطدام جوي بتاريخ الطيران المدني بين طائرتين فرنسية وإنجليزية فوق بيكاردي شمال باريس عام 1922.

فقد يتساءل البعض عن أكثر وسائل النقل الحديث أمانا، وخاصة مع التطور الذي تشهده هذه الوسائل في الوقت الحالي من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي تدخل في صناعتها لضمان قيادة أكثر أمانًا وراحة ورفاهية، حيث توجد السيارات والمركبات بكافة أحجامها وأشكالها وكذلك الدراجات النارية والهوائية، بالإضافة إلى الطائرات والكثير من وسائل النقل.

ويؤكد تقرير صادر عن اتحاد النقل الجوي "الأياتا" ويفيد أن النقل الجوي هو وسيلة النقل الأكثر أمانا بين وسائل النقل الحالية، حيث لم يتجاوز معدل الحوادث فيها لحادث في كل 2.4 مليون رحلة، وذلك خلال دراسة قام بها الإتحاد في السنوات الماضية.