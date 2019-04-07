"الرقابة المالية" تصدر دليل حماية المتعاملين بالأنشطة غير المصرفية

07 أبريل 2019 - 06:15 م

أعلن محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إصدار أول دليل تفصيلي لحماية المتعاملين بأنشطة سوق رأس المال والتأمين وصناديق التأمين الخاصة وأنشطة التمويل المتعددة بمصر.

وقال عمران في بيان للهيئة، إن إصدار هذا الدليل يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2018 -2022)، لافتًا إلى أن الشركات ستلتزم والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تتوافق مع المبادئ الواردة بالدليل، وأن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لنشر الدليل وتوعية عملائها بحقوقهم والتزاماتهم.

كما تلتزم هذه الجهات بتسليم العملاء نسخة مطبوعة من النشرة التعريفية للدليل المعد من قبل الهيئة عند تقديم أي منتج مالي أو تأميني أو تمويلي خاضع لرقابة الهيئة، والالتزام بوضع لوحة توضيحية بأهم مبادئ حماية المتعاملين في الشركة وفروعها وكافة الأماكن الأخرى التي تقدم خدمات للعملاء.

