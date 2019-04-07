4.1 مليار دولار صادرات غير بترولية خلال يناير وفبراير

07 أبريل 2019 - 06:07 م



كشفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية سجلت نحو 4.104 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، منها 3.143 مليار دولار صادرات صناعية، و961 مليون دولار صادرات غذائية.

وأوضح إسماعيل جابر رئيس الهيئة، أن صادرات مصر غير البترولية لشهر فبراير 2019، بلغت قيمتها 2.061 مليار دولار، منها 1.532 مليار دولار صادرات صناعية، و529 مليون دولار صادرات غذائية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

وأشار إلى استحواذ دول جامعة الدول العربية على 37.3% من قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال أول شهرين من 2019 بقيمة 1.532 مليار دولار، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنحو 1.228 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 290 مليون دولار.

